12 марта 2023
11 марта 2023

Россиян зовут в тур по пермским местам съемок фильма с Хабенским

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, скалы, Усьва, усьвинские столбы
Пока Усьва скована льдом, но в мае сезон сплавов будет открыт Фото:

Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва.

«Сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок», — говорится в обзоре.

На сплав по маршруту съемок фильма уйдет от трех до пяти дней. За это время туристы поднимутся на несколько скал и посетят пещеру. Ранее URA.RU составляло свой список самых интересных природных достопримечательностей. Усьва там тоже есть.

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Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва. «Сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок», — говорится в обзоре. На сплав по маршруту съемок фильма уйдет от трех до пяти дней. За это время туристы поднимутся на несколько скал и посетят пещеру. Ранее URA.RU составляло свой список самых интересных природных достопримечательностей. Усьва там тоже есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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