Россиян зовут в тур по пермским местам съемок фильма с Хабенским

13 марта 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Пока Усьва скована льдом, но в мае сезон сплавов будет открыт Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва. «Сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок», — говорится в обзоре. На сплав по маршруту съемок фильма уйдет от трех до пяти дней. За это время туристы поднимутся на несколько скал и посетят пещеру. Ранее URA.RU составляло свой список самых интересных природных достопримечательностей. Усьва там тоже есть.

Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва. «Сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок», — говорится в обзоре. На сплав по маршруту съемок фильма уйдет от трех до пяти дней. За это время туристы поднимутся на несколько скал и посетят пещеру. Ранее URA.RU составляло свой список самых интересных природных достопримечательностей. Усьва там тоже есть.