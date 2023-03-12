12 марта 2023
11 марта 2023

Пермский главк МВД потратит миллионы на защиту от утечек информации

ГУ МВД по Пермскому краю за 10 млн ищет поставщика оборудования для защиты от утечек информации
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Комплекс выявления каналов утечки информации необходимо поставить в управление МВД до конца декабря Фото:

Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса выявления технических каналов утечки акустической информации. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, высокочастотного навязывания и высокочастотной прокачки технических средств и систем. Количество — один комплект оборудования, начальная и максимальная цена — 10 390 000 рублей. Заказчик — ГУ МВД РФ по Пермскому краю», — сообщается в документе.

Уточняется, что оборудование должно поставляться в транспортировочном противоударном кейсе с возможностью установки навесных замков. Итоги конкурса должны подвести 23 марта, победитель обязан поставить товар до 29 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отделы полиции готовят к обороне от террористов. Помещения дежурных частей города укрепят стальными оконными решетками и бронированными ставнями с бойницами.

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Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса выявления технических каналов утечки акустической информации. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, высокочастотного навязывания и высокочастотной прокачки технических средств и систем. Количество — один комплект оборудования, начальная и максимальная цена — 10 390 000 рублей. Заказчик — ГУ МВД РФ по Пермскому краю», — сообщается в документе. Уточняется, что оборудование должно поставляться в транспортировочном противоударном кейсе с возможностью установки навесных замков. Итоги конкурса должны подвести 23 марта, победитель обязан поставить товар до 29 декабря 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отделы полиции готовят к обороне от террористов. Помещения дежурных частей города укрепят стальными оконными решетками и бронированными ставнями с бойницами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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