Пермский главк МВД потратит миллионы на защиту от утечек информации

ГУ МВД по Пермскому краю за 10 млн ищет поставщика оборудования для защиты от утечек информации

13 марта 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Комплекс выявления каналов утечки информации необходимо поставить в управление МВД до конца декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса выявления технических каналов утечки акустической информации. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, высокочастотного навязывания и высокочастотной прокачки технических средств и систем. Количество — один комплект оборудования, начальная и максимальная цена — 10 390 000 рублей. Заказчик — ГУ МВД РФ по Пермскому краю», — сообщается в документе. Уточняется, что оборудование должно поставляться в транспортировочном противоударном кейсе с возможностью установки навесных замков. Итоги конкурса должны подвести 23 марта, победитель обязан поставить товар до 29 декабря 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отделы полиции готовят к обороне от террористов. Помещения дежурных частей города укрепят стальными оконными решетками и бронированными ставнями с бойницами.

Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса выявления технических каналов утечки акустической информации. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, высокочастотного навязывания и высокочастотной прокачки технических средств и систем. Количество — один комплект оборудования, начальная и максимальная цена — 10 390 000 рублей. Заказчик — ГУ МВД РФ по Пермскому краю», — сообщается в документе. Уточняется, что оборудование должно поставляться в транспортировочном противоударном кейсе с возможностью установки навесных замков. Итоги конкурса должны подвести 23 марта, победитель обязан поставить товар до 29 декабря 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отделы полиции готовят к обороне от террористов. Помещения дежурных частей города укрепят стальными оконными решетками и бронированными ставнями с бойницами.