Мэр Екатеринбурга заманивает федерального министра, чтобы выбить деньги

13 марта 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сергея Кравцова ждут в Екатеринбурге в конце марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заманивает главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова на свой объект, чтобы получить новые федеральные деньги. По предварительным данным, министр приедет в Екатеринбург 22 марта. Программу визита пока держат в тайне. Но известно, что, помимо фестиваля в честь Года педагога, Кравцов может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. Орлов этим гордится. «Он приложил усилия, чтобы в гимназию приехал Кравцов. Презентация станет отличным поводом, чтобы добиться каких-то новых траншей [из Москвы]», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе Минпросвещения РФ на вопрос агентства о планах Кравцова пока не ответили. Новый корпус гимназии №120 на 600 человек открыли в декабре 2022-го. Его возводили на федеральные, областные и городские средства. «По гимназии №120 не побоюсь сказать, что это рекорд», — хвастался тогда Орлов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заманивает главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова на свой объект, чтобы получить новые федеральные деньги. По предварительным данным, министр приедет в Екатеринбург 22 марта. Программу визита пока держат в тайне. Но известно, что, помимо фестиваля в честь Года педагога, Кравцов может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. Орлов этим гордится. «Он приложил усилия, чтобы в гимназию приехал Кравцов. Презентация станет отличным поводом, чтобы добиться каких-то новых траншей [из Москвы]», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе Минпросвещения РФ на вопрос агентства о планах Кравцова пока не ответили. Новый корпус гимназии №120 на 600 человек открыли в декабре 2022-го. Его возводили на федеральные, областные и городские средства. «По гимназии №120 не побоюсь сказать, что это рекорд», — хвастался тогда Орлов.