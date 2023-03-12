12 марта 2023

Мэр Екатеринбурга заманивает федерального министра, чтобы выбить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, кравцов сергей
Сергея Кравцова ждут в Екатеринбурге в конце марта Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заманивает главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова на свой объект, чтобы получить новые федеральные деньги. По предварительным данным, министр приедет в Екатеринбург 22 марта. Программу визита пока держат в тайне.

Но известно, что, помимо фестиваля в честь Года педагога, Кравцов может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. Орлов этим гордится. «Он приложил усилия, чтобы в гимназию приехал Кравцов. Презентация станет отличным поводом, чтобы добиться каких-то новых траншей [из Москвы]», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе Минпросвещения РФ на вопрос агентства о планах Кравцова пока не ответили.

Новый корпус гимназии №120 на 600 человек открыли в декабре 2022-го. Его возводили на федеральные, областные и городские средства. «По гимназии №120 не побоюсь сказать, что это рекорд», — хвастался тогда Орлов.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заманивает главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова на свой объект, чтобы получить новые федеральные деньги. По предварительным данным, министр приедет в Екатеринбург 22 марта. Программу визита пока держат в тайне. Но известно, что, помимо фестиваля в честь Года педагога, Кравцов может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. Орлов этим гордится. «Он приложил усилия, чтобы в гимназию приехал Кравцов. Презентация станет отличным поводом, чтобы добиться каких-то новых траншей [из Москвы]», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе Минпросвещения РФ на вопрос агентства о планах Кравцова пока не ответили. Новый корпус гимназии №120 на 600 человек открыли в декабре 2022-го. Его возводили на федеральные, областные и городские средства. «По гимназии №120 не побоюсь сказать, что это рекорд», — хвастался тогда Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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