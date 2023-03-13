В России задержали мужчину за попытку уехать воевать за врага

В Астраханской области задержали мужчину за попытку уехать воевать против России
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Мужчину задержали на пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Об этом сообщило региональное УФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения», — приводит цитату из сообщения УФСБ РФ по Астраханской области РИА Новости. В пресс-релизе также указывается, что фигурант дела пересекал границу с намерением вступить в вооруженные формирования, воюющие против российской армии. Мужчина является ярым противником специальной военной операции РФ, против него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене», отметили в ведомстве.

Ранее в России дело о государственной измене завели на активистку движения «ЯМыФургал», которая переводила денежные средства на нужды ВСУ. Также по подозрению в госизмене была задержана жительница Москвы, спонсировавшая украинскую армию.

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В Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Об этом сообщило региональное УФСБ РФ. «Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения», — приводит цитату из сообщения УФСБ РФ по Астраханской области РИА Новости. В пресс-релизе также указывается, что фигурант дела пересекал границу с намерением вступить в вооруженные формирования, воюющие против российской армии. Мужчина является ярым противником специальной военной операции РФ, против него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене», отметили в ведомстве. Ранее в России дело о государственной измене завели на активистку движения «ЯМыФургал», которая переводила денежные средства на нужды ВСУ. Также по подозрению в госизмене была задержана жительница Москвы, спонсировавшая украинскую армию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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