Тюменский учитель уволился из школы после обвинений в домогательствах к ученикам

13 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Учитель физкультуры средней школы поселка Велижаны уволился по собственному желанию Фото: Илья Московец © URA.RU Учитель физкультуры Велижанской СОШ (с.Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников уволился после того, как ученики начали обвинять его в домогательствах. Об этом URA.RU рассказали родители учащихся. «Он устроился в школу несколько лет назад, переехав из Казахстана. Уволился 1 марта после того, как дети начали рассказывать о его странном поведении. Первый раз дочка ко мне подошла года три назад, когда ей было 12 лет и сказала: «Мама, учитель физкультуры подошел на уроке к девочке, задрал юбку, поправил футболку, юбку опустил. И вообще, что он ходит, руки распускает на девочек: трогает талию, попу, грудь. Я спросила, трогал ли он ее, она ответила, что нет. А недавно он подошел к ней и спросил, шепнув на ушко, есть ли у нее парень. Она ответила, что нет. Физрук сказал, что, когда появится, чтобы она рассказала, ему [учителю], как он ее ласково называет. Чтобы он мог называть ее также. Другую ученицу недавно хлопал по ягодицам», — рассказал агентству один из родителей ученицы Велижанской СОШ. Жители села также пожаловались на жестокие методы воспитания, которые до увольнения применял педагог. «Дети поссорились, и в наказание одного из учеников он оставил в спортзале в одиночестве, а потом пришел и сказал: „Нагнись“. И похлопал его лыжной палкой по ягодицам. После этого случая родители запретили ему приближаться к ребенку. При этом директор школы физрука всегда покрывала», — сообщили собеседники URA.RU. Родители написали письмо в администрацию президента РФ. После этого учеников и родителей начали допрашивать следователи. Директор Велижанской СОШ Надежда Ваганова рассказала, что проверкой занимается Следственный комитет. «Пока идет проверка, развернутых комментариев я давать не могу. Скажу, что у нас он уже не работает, уволился по собственному желанию. Могу сказать, что в спортзале он никого не закрывал, лыжной палкой никого не бил и в остальном замечен тоже не был. У него очень хорошая репутация. После проверки мы будем подавать встречный иск. Сейчас жители села готовят петицию в защиту учителя», — сообщила Ваганова агентству. В региональное управление СК направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учитель физкультуры Велижанской СОШ (с.Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников уволился после того, как ученики начали обвинять его в домогательствах. Об этом URA.RU рассказали родители учащихся. «Он устроился в школу несколько лет назад, переехав из Казахстана. Уволился 1 марта после того, как дети начали рассказывать о его странном поведении. Первый раз дочка ко мне подошла года три назад, когда ей было 12 лет и сказала: «Мама, учитель физкультуры подошел на уроке к девочке, задрал юбку, поправил футболку, юбку опустил. И вообще, что он ходит, руки распускает на девочек: трогает талию, попу, грудь. Я спросила, трогал ли он ее, она ответила, что нет. А недавно он подошел к ней и спросил, шепнув на ушко, есть ли у нее парень. Она ответила, что нет. Физрук сказал, что, когда появится, чтобы она рассказала, ему [учителю], как он ее ласково называет. Чтобы он мог называть ее также. Другую ученицу недавно хлопал по ягодицам», — рассказал агентству один из родителей ученицы Велижанской СОШ. Жители села также пожаловались на жестокие методы воспитания, которые до увольнения применял педагог. «Дети поссорились, и в наказание одного из учеников он оставил в спортзале в одиночестве, а потом пришел и сказал: „Нагнись“. И похлопал его лыжной палкой по ягодицам. После этого случая родители запретили ему приближаться к ребенку. При этом директор школы физрука всегда покрывала», — сообщили собеседники URA.RU. Родители написали письмо в администрацию президента РФ. После этого учеников и родителей начали допрашивать следователи. Директор Велижанской СОШ Надежда Ваганова рассказала, что проверкой занимается Следственный комитет. «Пока идет проверка, развернутых комментариев я давать не могу. Скажу, что у нас он уже не работает, уволился по собственному желанию. Могу сказать, что в спортзале он никого не закрывал, лыжной палкой никого не бил и в остальном замечен тоже не был. У него очень хорошая репутация. После проверки мы будем подавать встречный иск. Сейчас жители села готовят петицию в защиту учителя», — сообщила Ваганова агентству. В региональное управление СК направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.