Тюменский учитель уволился из школы после обвинений в домогательствах к ученикам

Учитель физкультуры Велижанской СОШ (с.Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников уволился после того, как ученики начали обвинять его в домогательствах. Об этом URA.RU рассказали родители учащихся.
«Он устроился в школу несколько лет назад, переехав из Казахстана. Уволился 1 марта после того, как дети начали рассказывать о его странном поведении. Первый раз дочка ко мне подошла года три назад, когда ей было 12 лет и сказала: «Мама, учитель физкультуры подошел на уроке к девочке, задрал юбку, поправил футболку, юбку опустил. И вообще, что он ходит, руки распускает на девочек: трогает талию, попу, грудь. Я спросила, трогал ли он ее, она ответила, что нет. А недавно он подошел к ней и спросил, шепнув на ушко, есть ли у нее парень. Она ответила, что нет. Физрук сказал, что, когда появится, чтобы она рассказала, ему [учителю], как он ее ласково называет. Чтобы он мог называть ее также. Другую ученицу недавно хлопал по ягодицам», — рассказал агентству один из родителей ученицы Велижанской СОШ.
Жители села также пожаловались на жестокие методы воспитания, которые до увольнения применял педагог. «Дети поссорились, и в наказание одного из учеников он оставил в спортзале в одиночестве, а потом пришел и сказал: „Нагнись“. И похлопал его лыжной палкой по ягодицам. После этого случая родители запретили ему приближаться к ребенку. При этом директор школы физрука всегда покрывала», — сообщили собеседники URA.RU.
Родители написали письмо в администрацию президента РФ. После этого учеников и родителей начали допрашивать следователи. Директор Велижанской СОШ Надежда Ваганова рассказала, что проверкой занимается Следственный комитет. «Пока идет проверка, развернутых комментариев я давать не могу. Скажу, что у нас он уже не работает, уволился по собственному желанию. Могу сказать, что в спортзале он никого не закрывал, лыжной палкой никого не бил и в остальном замечен тоже не был. У него очень хорошая репутация. После проверки мы будем подавать встречный иск. Сейчас жители села готовят петицию в защиту учителя», — сообщила Ваганова агентству.
В региональное управление СК направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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