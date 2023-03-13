Перевозчик отказался от автобусного маршрута до Кургана

Перевозчик будет работать на маршруте еще два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «ПАТП-4» отказались перевозить пассажиров из села Воскресенское Половинского муниципального округа в Курган. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по по маршруту регулярных перевозок Воскресенское — Курган ч-з Половинное», — указано в заявлении, подписанном директором предприятия ООО «ПАТП-4» Алексеем Вороновым. Автобус организации будет работать на маршруте до середины мая.

ООО «ПАТП-4» имело право перевозить пассажиров на этом маршруте до 25 января 2025 года. URA.RU обратилось с вопросами по теме в приемную организации. Секретарь в приемной перевела звонок журналиста в один из отделов компании, но после связь оборвалась.

В декабре представители областного правительства искали временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов. От этих маршрутов ранее отказались предприниматели, которые за них отвечали.