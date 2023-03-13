Мишустин выделит еще один миллиард на строительство инфекционной больницы в Перми

13 марта 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Первый миллиард, который Михаил Мишустин обещал во время своего визита в Пермь, был потрачен по назначению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит еще один миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Миллиард на строительство инфекционной больницы, который Михаил Мишустин пообещал при своем визите в Пермь, был выделен, уже поступил нам и ушел по назначению. Сейчас речь идет о том миллиарде, который недавно благодаря губернатору Пермского края Дмитрию Махонину согласовали в Кремле. Он пока еще в бюджет Пермского края не поступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выделение федерального финансирования займет определенное время, поясняют краевые власти. А работы по строительству инфекционной больницы нужно проводить уже сейчас, чтобы сдать объект до конца года, как и было запланировано. Поэтому сейчас средства резервируются из бюджета региона. Когда в край поступят федеральные деньги, будет произведено замещение.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит еще один миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Миллиард на строительство инфекционной больницы, который Михаил Мишустин пообещал при своем визите в Пермь, был выделен, уже поступил нам и ушел по назначению. Сейчас речь идет о том миллиарде, который недавно благодаря губернатору Пермского края Дмитрию Махонину согласовали в Кремле. Он пока еще в бюджет Пермского края не поступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выделение федерального финансирования займет определенное время, поясняют краевые власти. А работы по строительству инфекционной больницы нужно проводить уже сейчас, чтобы сдать объект до конца года, как и было запланировано. Поэтому сейчас средства резервируются из бюджета региона. Когда в край поступят федеральные деньги, будет произведено замещение.