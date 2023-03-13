Мишустин выделит еще один миллиард на строительство инфекционной больницы в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на форуме (Digital Almaty) Диджитал Алма-аты. Алма-ата, мишустин михаил
Первый миллиард, который Михаил Мишустин обещал во время своего визита в Пермь, был потрачен по назначению Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит еще один миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Миллиард на строительство инфекционной больницы, который Михаил Мишустин пообещал при своем визите в Пермь, был выделен, уже поступил нам и ушел по назначению. Сейчас речь идет о том миллиарде, который недавно благодаря губернатору Пермского края Дмитрию Махонину согласовали в Кремле. Он пока еще в бюджет Пермского края не поступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Выделение федерального финансирования займет определенное время, поясняют краевые власти. А работы по строительству инфекционной больницы нужно проводить уже сейчас, чтобы сдать объект до конца года, как и было запланировано. Поэтому сейчас средства резервируются из бюджета региона. Когда в край поступят федеральные деньги, будет произведено замещение.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит еще один миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Миллиард на строительство инфекционной больницы, который Михаил Мишустин пообещал при своем визите в Пермь, был выделен, уже поступил нам и ушел по назначению. Сейчас речь идет о том миллиарде, который недавно благодаря губернатору Пермского края Дмитрию Махонину согласовали в Кремле. Он пока еще в бюджет Пермского края не поступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выделение федерального финансирования займет определенное время, поясняют краевые власти. А работы по строительству инфекционной больницы нужно проводить уже сейчас, чтобы сдать объект до конца года, как и было запланировано. Поэтому сейчас средства резервируются из бюджета региона. Когда в край поступят федеральные деньги, будет произведено замещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...