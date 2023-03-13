Инфраструктурный комитет заксобрания Пермского края возглавил советник Махонина

14 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Советник губернатора Дмитрия Махонина занял статусную должность Фото: Сергей Русанов © URA.RU Советник губернатора Пермского края, депутат Павел Черепанов возглавит комитет законодательного собрания по развитию инфраструктуры. Это решение сегодня поддержали члены комитета, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру зампредседателя комитета Черепанова на повышение до его главы. Окончательное решение должны принять депутаты на пленарном заседании 16 марта. Также выбрали нового заместителя главы комитета — им стал президент фонда развития пермского баскетбола „Парма“, депутат Сергей Богуславский», — сообщил журналист агентства. Как ранее сообщало URA.RU, пост главы комитета освободился после ухода из заксобрания Антона Удальева, который сложил с себя полномочия депутата. О том, что кресло Удальева в комитете займет Черепанов, источники URA.RU рассказывали еще в январе. Они поясняли, что депутат входит в ближний круг губернатора Дмитрия Махонина.

Советник губернатора Пермского края, депутат Павел Черепанов возглавит комитет законодательного собрания по развитию инфраструктуры. Это решение сегодня поддержали члены комитета, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру зампредседателя комитета Черепанова на повышение до его главы. Окончательное решение должны принять депутаты на пленарном заседании 16 марта. Также выбрали нового заместителя главы комитета — им стал президент фонда развития пермского баскетбола „Парма“, депутат Сергей Богуславский», — сообщил журналист агентства. Как ранее сообщало URA.RU, пост главы комитета освободился после ухода из заксобрания Антона Удальева, который сложил с себя полномочия депутата. О том, что кресло Удальева в комитете займет Черепанов, источники URA.RU рассказывали еще в январе. Они поясняли, что депутат входит в ближний круг губернатора Дмитрия Махонина.