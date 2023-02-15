Пермский депутат отказался от мандата ради работы в мэрии Москвы

Законодательное собрание Пермского края поддержало заявление о досрочном сложении полномочий депутата, главы комитета по развитию инфраструктуры парламента Антона Удальева. Решение было принято на заседании 16 февраля. Трансляция проходила на сайте заксобрания. Ожидается, что он перейдет на работу в мэрию Москвы.
«Непривычно видеть [решение] на экране, но как есть. Уважаемые коллеги, все очень коротко и просто. Прошу поддержать такое постановление. От себя хочу поблагодарить за очень конструктивную и плодотворную работу. Работали вместе в разные созывы, с разными депутатами», — отметил Удальев. Он также поблагодарил правительство и избирателей.
Спикер заксобрания Валерий Сухих пожелал Удальеву успехов. «За время моей работы еще не было ни одного депутата, который досрочно сложил полномочия, оставил наш дружный коллектив и не пожалел об этом. Не случайно у вас цвет рубашки сегодня не белый», — отметил председатель парламента. Удальев пришел в рубашке темного цвета.
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