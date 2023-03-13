В Звериноголовском округе жители выступили против ремонта дорог щебнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Звериноголовского округа выступили против ремонта дорог щебнем. Такой ремонт власти Курганской области называют своим «ноу-хау». Сельчане просят изменить проект ремонта, так как щебенка «утонет» в песчаном грунте, рассказал URA.RU депутат Звериноголовской окружной думы Андрей Черепанов.

«Жителей села Прорывное не устраивает вариант ремонта дороги с. Прорывное — п. Искра и Прорывное — Сосновая роща в щебеночном варианте. Мы по этим дорогам ездим каждый день. Точно такую же дорогу нам „отремонтировали“ в деревне — глину и щебень положили в песок, дорогу испортили. Теперь ее нельзя грейдировать — по щебенке нож скачет, выбоины. Жители считают, что такой ремонт — это нерациональное использование бюджетных денег. В Куртамышском районе несколько дорог так же сделали, люди пишут, что стало только хуже», — рассказал Черепанов.

По словам депутата, указанные дороги песчаные. Сельчане просят построить 5 км асфальта либо восстановить низменную часть дороги за счет грунта с боковин. «Я вел переписку с „Курганавтодором“, нам дали понять, что у них есть проект и отступать они не намерены. Выделено порядка 79 млн рублей. Щебенку привезли на перекресток Куртамыш — Сосновая Роща, в двух километрах от Прорывного. Первый километр положили на мерзлую землю», — отмечает Черепанов. По его мнению, в других условиях (не на песок) ремонт дорог щебнем эффективен.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что строительство дорог из щебня вместо асфальта помогает экономить деньги. В марте 2023 Шумков доложил президенту РФ Путину: «Наше небольшое ноу-хау: там, где мы считаем, что дороги экономически неэффективно строить асфальтовые, делаем в щебеночном исполнении — в семь раз дешевле по бюджету расход. Сто километров сельских дорог в год за свой счет Курганская область строит таким образом».

В селе Прорывное по данным на 2020 год проживало больше 1000 человек фото: предоставил Андрей Черепанов

Обращение в Звериноголовскую думу подписали больше десятка жителей села Прорывное фото: предоставил Андрей Черепанов

Ремонт дороги в Звериноголовском округе уже начался: щебенку распределили по мерзлому грунту фото: предоставил Андрей Черепанов

Ответ «Курганавтодора» на обращение депутата Черепанова скрин: предоставил Андрей Черепанов