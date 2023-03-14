Песков назвал единственный способ закончить СВО

Песков: цели спецоперации на Украине могут быть достигнуты только военным путем
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Позиция Киева позволяет достичь целей СВО только военным путем, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В нынешних реалиях цели российской спецоперации на Украине могут быть достигнуты только военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«При нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем», — сказал Песков журналистам. Его цитату приводит ТАСС.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В нынешних реалиях цели российской спецоперации на Украине могут быть достигнуты только военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «При нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем», — сказал Песков журналистам. Его цитату приводит ТАСС. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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