Песков назвал единственный способ закончить СВО

Позиция Киева позволяет достичь целей СВО только военным путем, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В нынешних реалиях цели российской спецоперации на Украине могут быть достигнуты только военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«При нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем», — сказал Песков журналистам. Его цитату приводит ТАСС.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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