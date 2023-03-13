Активисты движения Миши Маваши выпороли пермяка, сжегшего икону. Видео

Активисты движения Миши Маваши выпороли пермяка, сжегшего икону. Видео

14 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермский активист выпорол подростка за сожжение иконы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские последователи движения Миши Маваши устроили самосуд над подростком, принимавшем участие в сожжении иконы. Видеозапись публичного извинения и порки молодого человека была опубликована в официальном telegram-канале активистов движения «Пермь. Северный человек». На видео молодой человек извиняется за осквернение иконы и просит прощения у православных людей. По словам подростка, принять участие в сжигании иконы его заставили. «Также я хочу, чтобы меня выпороли сейчас, дабы такой ситуации не повторилось», — заканчивает свою речь пермяк. В сообщении telegram-канала говорится, что на сегодняшний день трое из пятерых молодых людей, принимавших участие в сожжении иконы, помещены в психиатрический диспансер. «Взялись за это конкретно. Спуска давать этому точно не будем», — отмечается в посте. Видео инцидента с разрубанием и последующим сожжением иконы был опубликован в социальных сетях 13 марта. После этого в полиции заявили, что по данному факту проводится проверка и установлены личности всех участников сожжения. По информации источника URA.RU, члены молодежной банды попали в поле зрения сотрудников регионального ФСБ.

Пермские последователи движения Миши Маваши устроили самосуд над подростком, принимавшем участие в сожжении иконы. Видеозапись публичного извинения и порки молодого человека была опубликована в официальном telegram-канале активистов движения «Пермь. Северный человек». На видео молодой человек извиняется за осквернение иконы и просит прощения у православных людей. По словам подростка, принять участие в сжигании иконы его заставили. «Также я хочу, чтобы меня выпороли сейчас, дабы такой ситуации не повторилось», — заканчивает свою речь пермяк. В сообщении telegram-канала говорится, что на сегодняшний день трое из пятерых молодых людей, принимавших участие в сожжении иконы, помещены в психиатрический диспансер. «Взялись за это конкретно. Спуска давать этому точно не будем», — отмечается в посте. Видео инцидента с разрубанием и последующим сожжением иконы был опубликован в социальных сетях 13 марта. После этого в полиции заявили, что по данному факту проводится проверка и установлены личности всех участников сожжения. По информации источника URA.RU, члены молодежной банды попали в поле зрения сотрудников регионального ФСБ.