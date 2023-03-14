Депутат Госдумы раскрыл запасной план США на Украине

Депутат Госдумы Швыткин: план Б США — передать часть территорий Украины России

15 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

США не волнует, какие территории сохранит Украина, сказал Юрий Швыткин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В качестве запасного плана по российско-украинскому конфликту США могут рассматривать территориальные уступки киевского режима в пользу России. Территориальная целостность Украины Запад не волнует. Таким мнением с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Не исключается, что один из запасных вариантов для США может быть какие-то с их стороны территориальные уступки. Как вынужденная мера. То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по своему заранее выработанному сценарию. Делают все возможное, чтобы разрушить Россию», — сказал Юрий Швыткин. При этом не стоит верить всем заявлениям США о переговорах или о прекращении попыток напасть на Крым, отметил депутат. «Один представитель Госдепа говорит: да, не надо покушаться на Крым. А [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд, в частности, говорит: нет, все делать возможное для захвата Крыма. Это двойные стандарты с их стороны. Мы никоим образом не должны питать иллюзий. Недооценивать противника нельзя», — объяснил парламентарий. По его словам, основными же целями США на Украине является ослабление России во всех отношениях. «Для них главное — уничтожить максимальное количество Вооруженных сил РФ. Второе — сделать все возможное для истощения Вооруженных сил и нашей страны в целом. Третье — одновременно вести подрывную деятельность внутри нашего государства. Вот для них цель. Территория Украины их не волнует. Как таковой Украины уже нет. Они это понимают. Она гласно и негласно уже поделена, а украинский народ стал разменной монетой», — заключил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В качестве запасного плана по российско-украинскому конфликту США могут рассматривать территориальные уступки киевского режима в пользу России. Территориальная целостность Украины Запад не волнует. Таким мнением с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Не исключается, что один из запасных вариантов для США может быть какие-то с их стороны территориальные уступки. Как вынужденная мера. То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по своему заранее выработанному сценарию. Делают все возможное, чтобы разрушить Россию», — сказал Юрий Швыткин. При этом не стоит верить всем заявлениям США о переговорах или о прекращении попыток напасть на Крым, отметил депутат. «Один представитель Госдепа говорит: да, не надо покушаться на Крым. А [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд, в частности, говорит: нет, все делать возможное для захвата Крыма. Это двойные стандарты с их стороны. Мы никоим образом не должны питать иллюзий. Недооценивать противника нельзя», — объяснил парламентарий. По его словам, основными же целями США на Украине является ослабление России во всех отношениях. «Для них главное — уничтожить максимальное количество Вооруженных сил РФ. Второе — сделать все возможное для истощения Вооруженных сил и нашей страны в целом. Третье — одновременно вести подрывную деятельность внутри нашего государства. Вот для них цель. Территория Украины их не волнует. Как таковой Украины уже нет. Они это понимают. Она гласно и негласно уже поделена, а украинский народ стал разменной монетой», — заключил собеседник.