Студентов крупнейшего челябинского вуза начнут готовить к работе в СКР

Студенты ЮУрГУ смогут лучше познакомиться с профессий следователя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске студентов юрфака Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) будут готовить к работе следователя. Соответствующее соглашение подписали и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер и глава регионального управления СКР Петр Решетников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников и и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер заключили договор о проведении программы практической подготовки студентов Юридического института „Профессия следователь“. Сотрудники следственного управления прочтут лекции студентам и проведут практические занятия», — сообщили в ведомстве.

Лекторы поднимут вопросы теории и правоприменения. В программу включены практические занятия по темам: процессуальный порядок и криминалистическое сопровождение предварительной проверки сообщения о преступлении, использование специальных знаний в расследовании преступлений, расследование преступлений в цифровой среде.