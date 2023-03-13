13 марта 2023

Студентов крупнейшего челябинского вуза начнут готовить к работе в СКР

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , юургу
Студенты ЮУрГУ смогут лучше познакомиться с профессий следователя Фото:

В Челябинске студентов юрфака Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) будут готовить к работе следователя. Соответствующее соглашение подписали и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер и глава регионального управления СКР Петр Решетников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников и и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер заключили договор о проведении программы практической подготовки студентов Юридического института „Профессия следователь“. Сотрудники следственного управления прочтут лекции студентам и проведут практические занятия», — сообщили в ведомстве.

Лекторы поднимут вопросы теории и правоприменения. В программу включены практические занятия по темам: процессуальный порядок и криминалистическое сопровождение предварительной проверки сообщения о преступлении, использование специальных знаний в расследовании преступлений, расследование преступлений в цифровой среде.

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В Челябинске студентов юрфака Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) будут готовить к работе следователя. Соответствующее соглашение подписали и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер и глава регионального управления СКР Петр Решетников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников и и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер заключили договор о проведении программы практической подготовки студентов Юридического института „Профессия следователь“. Сотрудники следственного управления прочтут лекции студентам и проведут практические занятия», — сообщили в ведомстве. Лекторы поднимут вопросы теории и правоприменения. В программу включены практические занятия по темам: процессуальный порядок и криминалистическое сопровождение предварительной проверки сообщения о преступлении, использование специальных знаний в расследовании преступлений, расследование преступлений в цифровой среде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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