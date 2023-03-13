В Нижневартовске решат проблему с тротуарами на одной из главных городских дорог

Дорожники планируют начать ремонт через месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональной на въезде в город построят пешеходные тротуары. Речь идет об участке дороги в районе торгового центра «Подсолнух», который долгое время оставался без прогулочных зон. Об этом URA.RU рассказали в «Управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска».

«В рамках ремонта предусмотрено обустройство тротуара до автобусной остановки [в районе ТЦ „Подсолнух“] и парковочные карманы. Будет облагорожена территория, проведено озеленение», — рассказал журналисту агентства начальник производственного отдела «У по ДХБ Нижневартовска» Антон Бабич.

Начать ремонт дорожники планируют через месяц, а завершение работ планируется в сентябре. На обновленной магистрали сделают разметку из термопластика и «холодной пластмассы», которая держится дольше обычной краски. «Полимерные технологии безусловно дают более долговечный результат. Что касается морозоустойчивости и других характеристик, все зависит от конкретных материалов и композитов, а также соблюдения технологии монтажа. Однако в целом, можно сказать, что за применением пластмасс в дорожном строительстве — будущее. Причем это касается не только разметки, но и основных слоев покрытия. По показателям несущей способности определенные типы пластика практически не отличаются от асфальта и бетона», — комментирует журналисту агентства эксперт в сфере строительства и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска нашли способ избавиться от последней «грунтовки» в новых районах. Двухполосную дорогу длиной 640 метров построят за 216 миллионов 119 тысяч рублей.