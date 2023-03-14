Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет для армии РФ

В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Перед корпорацией „Тактическое ракетное вооружение“ стоит очень серьезная задача [по увеличению производства ракет]. <…> Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе визита на производство корпорации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все необходимые средства у предприятий есть.
Ранее сообщалось, что Россия адаптировала ракетные атаки по Украине. ВС РФ были скорректированы промежутки между атаками.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!