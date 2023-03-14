Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет для армии РФ 14 марта 2023 в 15:52 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу поставил новую задачу для российского ОПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Перед корпорацией „Тактическое ракетное вооружение“ стоит очень серьезная задача [по увеличению производства ракет]. <…> Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе визита на производство корпорации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все необходимые средства у предприятий есть. Ранее сообщалось, что Россия адаптировала ракетные атаки по Украине. ВС РФ были скорректированы промежутки между атаками. В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Перед корпорацией „Тактическое ракетное вооружение“ стоит очень серьезная задача [по увеличению производства ракет]. <…> Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе визита на производство корпорации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все необходимые средства у предприятий есть. Ранее сообщалось, что Россия адаптировала ракетные атаки по Украине. ВС РФ были скорректированы промежутки между атаками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям