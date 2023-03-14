Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет для армии РФ

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу поставил новую задачу для российского ОПК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Перед корпорацией „Тактическое ракетное вооружение“ стоит очень серьезная задача [по увеличению производства ракет]. <…> Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе визита на производство корпорации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все необходимые средства у предприятий есть.

Ранее сообщалось, что Россия адаптировала ракетные атаки по Украине. ВС РФ были скорректированы промежутки между атаками.

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В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Перед корпорацией „Тактическое ракетное вооружение“ стоит очень серьезная задача [по увеличению производства ракет]. <…> Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе визита на производство корпорации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что все необходимые средства у предприятий есть. Ранее сообщалось, что Россия адаптировала ракетные атаки по Украине. ВС РФ были скорректированы промежутки между атаками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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