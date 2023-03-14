В Чечне объяснили, что за «катетер» был у Кадырова на встрече с Путиным Чеченский министр Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным на руке были электронные четки 14 марта 2023 в 17:02 Размер текста - 17 + 13 марта состоялась встреча между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым В ходе встречи главы Чечни Рамзана Кадыров с президентом РФ Владимиром Путиным у руководителя республики журналисты обнаружили «медицинский катетер». Им оказались электронные четки. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Объяснение этому [медицинскому катетеру] весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который он носит с собой практически всегда», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Таким образом Дудаев развенчал ранний фейк от журналистов. Ранее в СМИ появилась информация, что на пальце Кадырова в ходе рабочей встречи был медицинский прибор, передает «Национальная служба новостей». Встреча главы Чеченской республики с президентом РФ прошла 13 марта. В ходе встречи главы Чечни Рамзана Кадыров с президентом РФ Владимиром Путиным у руководителя республики журналисты обнаружили «медицинский катетер». Им оказались электронные четки. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Объяснение этому [медицинскому катетеру] весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который он носит с собой практически всегда», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Таким образом Дудаев развенчал ранний фейк от журналистов. Ранее в СМИ появилась информация, что на пальце Кадырова в ходе рабочей встречи был медицинский прибор, передает «Национальная служба новостей». Встреча главы Чеченской республики с президентом РФ прошла 13 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям