В Чечне объяснили, что за «катетер» был у Кадырова на встрече с Путиным

13 марта состоялась встреча между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым
В ходе встречи главы Чечни Рамзана Кадыров с президентом РФ Владимиром Путиным у руководителя республики журналисты обнаружили «медицинский катетер». Им оказались электронные четки. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Объяснение этому [медицинскому катетеру] весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который он носит с собой практически всегда», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Таким образом Дудаев развенчал ранний фейк от журналистов.
Ранее в СМИ появилась информация, что на пальце Кадырова в ходе рабочей встречи был медицинский прибор, передает «Национальная служба новостей». Встреча главы Чеченской республики с президентом РФ прошла 13 марта.
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В ходе встречи главы Чечни Рамзана Кадыров с президентом РФ Владимиром Путиным у руководителя республики журналисты обнаружили «медицинский катетер». Им оказались электронные четки. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Объяснение этому [медицинскому катетеру] весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который он носит с собой практически всегда», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Таким образом Дудаев развенчал ранний фейк от журналистов. Ранее в СМИ появилась информация, что на пальце Кадырова в ходе рабочей встречи был медицинский прибор, передает «Национальная служба новостей». Встреча главы Чеченской республики с президентом РФ прошла 13 марта.