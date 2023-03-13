Челябинский депутат Госдумы досрочно сдаст мандат. Скрин

14 марта 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Максим Гулин работал в Госдуму меньше двух лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат от фракции «Новые люди» Максим Гулин, представляющий в Госдуме Челябинскую область, досрочно сдает мандат и уходит на другую работу. Об этом заявил 14 марта URA.RU сам парламентарий. «Про новое место работы пока сказать не могу, не делюсь. Того, кто займет мое место определят на Центральном совете партии, который пройдет в ближайшее время», — сообщил корреспонденту URA.RU Гулин. «Принцип „Новых людей“: 20% теории, 80% — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле», — написал депутат также в соцсетях. Мандат Гулина прочат депутату парламента Калужской области Дмитрию Артамонову. Сам Гулин заявил агентству, что не может подтвердить эту информацию. Гулин родился в Копейске в мае 1997 года. В 2021 году он стал депутатом Госдумы по спискам от партии «Новые люди». Занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению. Фото: аккаунт Максима Гулина в «ВК»

Депутат от фракции «Новые люди» Максим Гулин, представляющий в Госдуме Челябинскую область, досрочно сдает мандат и уходит на другую работу. Об этом заявил 14 марта URA.RU сам парламентарий. «Про новое место работы пока сказать не могу, не делюсь. Того, кто займет мое место определят на Центральном совете партии, который пройдет в ближайшее время», — сообщил корреспонденту URA.RU Гулин. «Принцип „Новых людей“: 20% теории, 80% — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле», — написал депутат также в соцсетях. Мандат Гулина прочат депутату парламента Калужской области Дмитрию Артамонову. Сам Гулин заявил агентству, что не может подтвердить эту информацию. Гулин родился в Копейске в мае 1997 года. В 2021 году он стал депутатом Госдумы по спискам от партии «Новые люди». Занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению.