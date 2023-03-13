Яна Лантратова просит найти и наказать виновных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова 14 марта вступилась за инвалида-колясочника Ивана Вершка, которого в Москве отказались садить на самолет из-за объема аккумулятора его электроколяски. Обращения к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и руководителю федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину появились в распоряжении URA.RU.

«Учитывая высокую социальную значимость вышеуказанного вопроса, прошу Вас провести проверку по указанным в публикации фактам и обстоятельствам. В случае необходимости — привлечь виновных лиц к ответственности», — говорится в документах.

Также парламентарий попросила Краснова рассмотреть вопрос судебной защиты прав потерпевшего. Силовики должны ответить на просьбу Лантратовой в установленный законом срок.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево вечером 4 марта. Челябинца не пустили на борт самолета: технический специалист авиакомпании «Победы» счел, что емкость электрической батареи самоходной коляски слишком велика. При этом при перелете в Москву из Челябинска самолетом той же компании вопросов к инвалиду-колясочнику не возникло. В итоге мужчине пришлось провести ночь в Москве и улететь в Челябинск «Аэрофлотом» — билет ему купили друзья.