В Мелитополе произошел теракт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, пожарище, руины, трофеи, днр, сгоревшая машина, разрушения, зачистка, последствия взрыва, танк, ВСУ, последствия обстрела, волноваха, z войска, разбитая техника
На улице Кирова в Мелитополе взорвался автомобиль (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Это обычный жилой район. Никакой военной инфраструктуры здесь и поблизости нет. Очевидно, что террористический акт совершен в отношении мирного населения», — прокомментировал корреспонденту URA.RU произошедшее источник в силовых структурах.

Обновлено в 21.23: в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Взрыв произошел во дворе жилого дома на ул. Кировская в Мелитополе
Взрыв произошел во дворе жилого дома на ул. Кировская в Мелитополе
Фото:
Пострадали два человека
Пострадали два человека
Фото:
Власти назвали произошедшее терактом
Власти назвали произошедшее терактом
Фото:

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Это обычный жилой район. Никакой военной инфраструктуры здесь и поблизости нет. Очевидно, что террористический акт совершен в отношении мирного населения», — прокомментировал корреспонденту URA.RU произошедшее источник в силовых структурах. Обновлено в 21.23: в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...