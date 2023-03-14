На улице Кирова в Мелитополе взорвался автомобиль (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Это обычный жилой район. Никакой военной инфраструктуры здесь и поблизости нет. Очевидно, что террористический акт совершен в отношении мирного населения», — прокомментировал корреспонденту URA.RU произошедшее источник в силовых структурах.
Обновлено в 21.23: в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Взрыв произошел во дворе жилого дома на ул. Кировская в Мелитополе
Пострадали два человека
Власти назвали произошедшее терактом
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!