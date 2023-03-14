В Мелитополе произошел теракт. Фото, видео 14 марта 2023 в 20:53 Размер текста - 17 + На улице Кирова в Мелитополе взорвался автомобиль (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Это обычный жилой район. Никакой военной инфраструктуры здесь и поблизости нет. Очевидно, что террористический акт совершен в отношении мирного населения», — прокомментировал корреспонденту URA.RU произошедшее источник в силовых структурах. Обновлено в 21.23: в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Взрыв произошел во дворе жилого дома на ул. Кировская в Мелитополе Фото: корреспондент URA.RU Пострадали два человека Фото: корреспондент URA.RU Власти назвали произошедшее терактом Фото: корреспондент URA.RU В Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Это обычный жилой район. Никакой военной инфраструктуры здесь и поблизости нет. Очевидно, что террористический акт совершен в отношении мирного населения», — прокомментировал корреспонденту URA.RU произошедшее источник в силовых структурах. Обновлено в 21.23: в результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба госпитализированы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям