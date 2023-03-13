Власти ХМАО активизировали поиски кандидатов на замену мэру Нижневартовска. Инсайд

14 марта 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Инсайдер заявил о консультациях по смене мэра Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО активизировали поиски кандидатов на замену мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Инсайдер URA.RU из политического истеблишмента сообщает, что в Югре возобновились консультации по возможным кандидатурам, которые устроили бы и округ, местные элиты и жителей. «Пока идут опросы: кого бы хотели видеть на посту, предложения кандидатур, обзвон тех, кто уволился из мэрии. Уже несколько лидеров общественного мнения подтвердили, что у них интересовались по поводу замены», — утверждает собеседник агентства. По мнению другого источника URA.RU, Кощенко остается главой города только из-за отсутствия альтернативы. «Ни у одного муниципалитета ХМАО нет такой помощи и поддержки от округа, как у Нижневартовска, а результат практически нулевой. Летом 2022 года уже вставал вопрос об отставке Кощенко, но потом все утихло. Однако сейчас все консультации возобновились — дело только в поиске подходящей замены. Сложность в том, что нижневартовские элиты могут принять варяга в штыки — тогда даже противоборствующие группировки объединятся против ставленника извне, поэтому заменой должен быть кто-то из местных. Правда, если такой кандидат не найдется, все консультации так и останутся консультациями», — считает инсайдер. Журналист URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО, но на момент публикации новости не получил ответа. В пресс-службе мэрии в ответ на вопрос корреспондента URA.RU сообщили, что «не располагают информацией о проведении подобных консультаций». Ранее URA.RU писало о том, что вице-мэру Нижневартовска Ирине Воликовской грозит отставка. Инсайдер сообщил, что Воликовская не вернется в администрацию после отпуска из-за череды скандалов в соцблоке, который она курирует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО активизировали поиски кандидатов на замену мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Инсайдер URA.RU из политического истеблишмента сообщает, что в Югре возобновились консультации по возможным кандидатурам, которые устроили бы и округ, местные элиты и жителей. «Пока идут опросы: кого бы хотели видеть на посту, предложения кандидатур, обзвон тех, кто уволился из мэрии. Уже несколько лидеров общественного мнения подтвердили, что у них интересовались по поводу замены», — утверждает собеседник агентства. По мнению другого источника URA.RU, Кощенко остается главой города только из-за отсутствия альтернативы. «Ни у одного муниципалитета ХМАО нет такой помощи и поддержки от округа, как у Нижневартовска, а результат практически нулевой. Летом 2022 года уже вставал вопрос об отставке Кощенко, но потом все утихло. Однако сейчас все консультации возобновились — дело только в поиске подходящей замены. Сложность в том, что нижневартовские элиты могут принять варяга в штыки — тогда даже противоборствующие группировки объединятся против ставленника извне, поэтому заменой должен быть кто-то из местных. Правда, если такой кандидат не найдется, все консультации так и останутся консультациями», — считает инсайдер. Журналист URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО, но на момент публикации новости не получил ответа. В пресс-службе мэрии в ответ на вопрос корреспондента URA.RU сообщили, что «не располагают информацией о проведении подобных консультаций». Ранее URA.RU писало о том, что вице-мэру Нижневартовска Ирине Воликовской грозит отставка. Инсайдер сообщил, что Воликовская не вернется в администрацию после отпуска из-за череды скандалов в соцблоке, который она курирует.