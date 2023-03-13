Вице-мэру Нижневартовска грозит отставка. Инсайд

14 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Инсайдер заявил о грядущей оставке Ирины Воликовской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-мэра Нижневартовска (ХМАО) Ирину Воликовскую, курирующую департамент социальной политики, образование и культуру, ждет отставка. Инсайдер URA.RU из политического истеблишмента округа рассказал, что Воликовская из отпуска в администрацию уже не вернется. «На совещании с главами, которое состоялось в Сургуте, мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко было сказано, что если он не организует работу администрации должным образом, то будет уволен сам. В первую очередь, должна уйти вице-мэр по соцполитике Воликовская. За время ее работы произошли секс-скандал с пятиклассниками, нападение педофила на воспитанника спортшколы в раздевалке, резня в 21-й школе, установка спортплощадки в расселенном районе и выселение инвалидов из помещения, которое они занимали с 1992 года. Сейчас она в отпуске, из которого, скорее всего, не выйдет», — сообщил собеседник агентства. Дозвониться до Воликовской не удалось — она не ответила на телефонный звонок журналиста URA.RU. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили, что не располагают информацией об отставке вице-мэра. «Такую информацию прокомментировать не можем. Воликовская действительно написала заявление об отпуске, но, насколько нам известно, без последующего увольнения», — прокомментировали ситуацию в мэрии. Ранее URA.RU писало том, что действия властей по улаживанию конфликтов в школах Нижневартовска раскритиковала детский омбудсмен Людмила Низамова. По ее словам, мэрия реагировала на конкретные случаи вместо комплексного подхода к решению проблем. Кроме того, подведомственное Воликовской управление культуры не нашло ничего крамольного в том, что на празднике, посвященном 51-летию Нижневартовска, звучала песня Ивана Дорна, которому запретили въезд в России из-за критики СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-мэра Нижневартовска (ХМАО) Ирину Воликовскую, курирующую департамент социальной политики, образование и культуру, ждет отставка. Инсайдер URA.RU из политического истеблишмента округа рассказал, что Воликовская из отпуска в администрацию уже не вернется. «На совещании с главами, которое состоялось в Сургуте, мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко было сказано, что если он не организует работу администрации должным образом, то будет уволен сам. В первую очередь, должна уйти вице-мэр по соцполитике Воликовская. За время ее работы произошли секс-скандал с пятиклассниками, нападение педофила на воспитанника спортшколы в раздевалке, резня в 21-й школе, установка спортплощадки в расселенном районе и выселение инвалидов из помещения, которое они занимали с 1992 года. Сейчас она в отпуске, из которого, скорее всего, не выйдет», — сообщил собеседник агентства. Дозвониться до Воликовской не удалось — она не ответила на телефонный звонок журналиста URA.RU. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили, что не располагают информацией об отставке вице-мэра. «Такую информацию прокомментировать не можем. Воликовская действительно написала заявление об отпуске, но, насколько нам известно, без последующего увольнения», — прокомментировали ситуацию в мэрии. Ранее URA.RU писало том, что действия властей по улаживанию конфликтов в школах Нижневартовска раскритиковала детский омбудсмен Людмила Низамова. По ее словам, мэрия реагировала на конкретные случаи вместо комплексного подхода к решению проблем. Кроме того, подведомственное Воликовской управление культуры не нашло ничего крамольного в том, что на празднике, посвященном 51-летию Нижневартовска, звучала песня Ивана Дорна, которому запретили въезд в России из-за критики СВО.