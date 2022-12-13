В ХМАО депутат вскрыл секс-скандал с пятиклассниками

14 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Жертвой насилия в Нижневартовске стал пятиклассник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске депутат думы города Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников 5 школы. Гришин сообщил, что к нему обратился отец мальчика, который подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера, передает корреспондент с места событий. «Ко мне обратился отец ученика 5 класса 5 школы, который рассказал о фактах буллинга и сексуального насилия над его ребенком. Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в группе „Консервная банка“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил Гришин. Депутат Анатолий Криста предложил взять все эти эпизоды на контроль и заслушать по этому вопросу представителей правоохранительных органов. Вице-мэр по социальной политике Ирина Воликовская хотела взять слово и ответить по обсуждаемому вопросу, но спикер думы Алексей Сатинов заявил, что «это информационное сообщение, и прения по нему регламентом не предусмотрены». В мэрии Нижневартовска сообщили, что инцидент происходил вне стен школы. «В администрацию города поступила информация об инциденте, якобы произошедшем между учениками одной из школ города. По предварительным данным, события происходили вне стен образовательного учреждения. Сейчас устанавливается, имели ли место факты нарушения прав несовершеннолетних — оценку должны дать представители правоохранительных органов. Департамент образования Нижневартовска проводит собственную проверку. О ее результатах сообщим дополнительно», — прокомментировали в пресс-службе администрации. В Следственном комитете корреспонденту URA.RU сообщили, что получили обращение и проводят проверку инцидента. Ранее URA.RU писало, что в спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске вскрылся случай педофилии. Инцидент произошел между воспитанниками спорткомплекса в туалете первого этажа Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске депутат думы города Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников 5 школы. Гришин сообщил, что к нему обратился отец мальчика, который подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера, передает корреспондент с места событий. «Ко мне обратился отец ученика 5 класса 5 школы, который рассказал о фактах буллинга и сексуального насилия над его ребенком. Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в группе „Консервная банка“ в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщил Гришин. Депутат Анатолий Криста предложил взять все эти эпизоды на контроль и заслушать по этому вопросу представителей правоохранительных органов. Вице-мэр по социальной политике Ирина Воликовская хотела взять слово и ответить по обсуждаемому вопросу, но спикер думы Алексей Сатинов заявил, что «это информационное сообщение, и прения по нему регламентом не предусмотрены». В мэрии Нижневартовска сообщили, что инцидент происходил вне стен школы. «В администрацию города поступила информация об инциденте, якобы произошедшем между учениками одной из школ города. По предварительным данным, события происходили вне стен образовательного учреждения. Сейчас устанавливается, имели ли место факты нарушения прав несовершеннолетних — оценку должны дать представители правоохранительных органов. Департамент образования Нижневартовска проводит собственную проверку. О ее результатах сообщим дополнительно», — прокомментировали в пресс-службе администрации. В Следственном комитете корреспонденту URA.RU сообщили, что получили обращение и проводят проверку инцидента. Ранее URA.RU писало, что в спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске вскрылся случай педофилии. Инцидент произошел между воспитанниками спорткомплекса в туалете первого этажа