Бастрыкин займется делом свердловского инвалида, которому отказали в предоставлении такси

Свердловскому инвалиду отказали в предоставлении социального такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав женщины инвалида-колясочника из Карпинска (Свердловская область), которой отказали в предоставлении такси. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении прав женщины-инвалида в Карпинске. Ранее сообщалось, что женщине, являющейся инвалидом-колясочником, специализированные службы отказали в ее просьбе о предоставлении услуги социального такси, чтобы доехать на похороны сестры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результате проверки исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Теперь исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.