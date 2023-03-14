14 марта 2023

Бастрыкин займется делом свердловского инвалида, которому отказали в предоставлении такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, такси максим
Свердловскому инвалиду отказали в предоставлении социального такси Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав женщины инвалида-колясочника из Карпинска (Свердловская область), которой отказали в предоставлении такси. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении прав женщины-инвалида в Карпинске. Ранее сообщалось, что женщине, являющейся инвалидом-колясочником, специализированные службы отказали в ее просьбе о предоставлении услуги социального такси, чтобы доехать на похороны сестры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результате проверки исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Теперь исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав женщины инвалида-колясочника из Карпинска (Свердловская область), которой отказали в предоставлении такси. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении прав женщины-инвалида в Карпинске. Ранее сообщалось, что женщине, являющейся инвалидом-колясочником, специализированные службы отказали в ее просьбе о предоставлении услуги социального такси, чтобы доехать на похороны сестры», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результате проверки исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. Теперь исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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