Тюменский бар атаковали вандалы. Видео

Сотрудники бара ищут свидетеля произошедшего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский бар «Водокачка», который находится на Набережной атаковали вандалы. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения. По словам представителей бар еще не открылся, а уже такое претерпел.

«Но это слишком. Кто-то может был на набережной и что-то видел? Какой использовать растворитель для краски?», — пишут сотрудники бара в своем аккаунте.

На видео сотрудники показывают разукрашенные граффитистами стены и окна заведения. На данный момент владельцы ищут возможных свидетелей случившегося.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» из группы «Типичная Тюмень».