Сотрудники бара ищут свидетеля произошедшего
Тюменский бар «Водокачка», который находится на Набережной атаковали вандалы. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения. По словам представителей бар еще не открылся, а уже такое претерпел.
«Но это слишком. Кто-то может был на набережной и что-то видел? Какой использовать растворитель для краски?», — пишут сотрудники бара в своем аккаунте.
На видео сотрудники показывают разукрашенные граффитистами стены и окна заведения. На данный момент владельцы ищут возможных свидетелей случившегося.
Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» из группы «Типичная Тюмень».
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