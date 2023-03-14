14 марта 2023

Тюменский бар атаковали вандалы. Видео

Тюменский бар атаковали вандалы. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Разрисованные витрины. Екатеринбург , вандализм, sela, села, граффити, разрисованные витрины
Сотрудники бара ищут свидетеля произошедшего Фото:

Тюменский бар «Водокачка», который находится на Набережной атаковали вандалы. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения. По словам представителей бар еще не открылся, а уже такое претерпел.

«Но это слишком. Кто-то может был на набережной и что-то видел? Какой использовать растворитель для краски?», — пишут сотрудники бара в своем аккаунте.

На видео сотрудники показывают разукрашенные граффитистами стены и окна заведения. На данный момент владельцы ищут возможных свидетелей случившегося.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» из группы «Типичная Тюмень».

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Тюменский бар «Водокачка», который находится на Набережной атаковали вандалы. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения. По словам представителей бар еще не открылся, а уже такое претерпел. «Но это слишком. Кто-то может был на набережной и что-то видел? Какой использовать растворитель для краски?», — пишут сотрудники бара в своем аккаунте. На видео сотрудники показывают разукрашенные граффитистами стены и окна заведения. На данный момент владельцы ищут возможных свидетелей случившегося. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» из группы «Типичная Тюмень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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