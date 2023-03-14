В Тюмени повысились цены на квартиры-студии

Чем меньше площадь студии, тем выше стоимость квадратного метра Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени увеличилась стоимость квартир-студий от застройщиков. Об этом рассказали представители риелторской компании «Этажи». Цена превысила 4,5 млн рублей.

«В январе на первичном рынке жилья продавалось 4% студий по стоимости не более 2,5 млн рублей. Максимальное количество жилья этого формата — 36% — представлено в ценовом диапазоне от 3 до 3,5 млн, 18% — от 2,5 до 3 млн, 20% — от 3,5 до 4 млн, 14% — от 4 до 4,5 млн, 8% стоят более 4,5 млн. Треть квартир по площади не превышает 25 квадратных метров», — сообщают в компании журналистам РБК Тюмень

Эксперты «Циан.Аналитики» отметили, что востребованность квартир такого формата увеличилась за счет образа жизни. Многие молодые пары хотят быстрее съехать от родителей в свое небольшое, но уютное гнездышко. Из-за этого студии стали больше продаваться. И чем меньше квартира, тем выше стоимость квадратного метра. Доля студий среди всего продаваемого жилья в Тюмени составляет 9,6%, средняя стоимость на вторичном рынке — 125 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее писали, что застройщики Тюмени будут вынуждены сократить количество трехкомнатных квартир в новых домах из-за низкого спроса. Девелоперам не выгодно строить то, что они не могут продать. По мнению собеседника URA.RU, в течение 2023 года количество предложений по классическим трехкомнатным квартирам может сократиться минимум вдвое.