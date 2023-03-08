Низкий спрос заставит тюменских застройщиков уменьшить площадь нового жилья

09 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Девелоперы откажутся от квартир большой площади, которые не могут продать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Застройщики Тюмени будут вынуждены сократить количество трехкомнатных квартир в новых домах из-за низкого спроса. Об этом URA.RU рассказал источник в объединении риэлторов Тюменской области. «Девелоперам не выгодно строить то, что они не могут продать. А люди имеют очень ограниченный бюджет в последние два года — я имею в виду обычного покупателя, которого интересует жилье эконом-класса. Три комнаты это практически неподъемно, при стандарте от 70 квадратных метров, на такую ипотеку сейчас не многие решаются», — рассказал URA.RU источник. По данным аналитики федерального агентства «Этажи», за последний год на треть упало количество предложений формата 3+ (с 6,5% в общей доле рынка до 4,1%), а классических трехкомнатных квартир сейчас строят на треть больше, чем в начале 2022 года (доля выросла с 9 до 12% в общей доле рынка). По мнению собеседника URA.RU, в течение 2023 года количество предложений по классическим трехкомнатным квартирам может сократиться минимум вдвое. «Немного можно выправить ситуацию, если ввести плавающий процент по ипотеке в зависимости от площади, но это пока тоже механизм сомнительный», — добавил источник в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что Центробанк и Минстрой пытаются бороться с завышенной стоимостью тюменского жилья. Первые борются с дешевой ипотекой «от застройщика», вторые пытаются сделать доступнее загородную недвижимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщики Тюмени будут вынуждены сократить количество трехкомнатных квартир в новых домах из-за низкого спроса. Об этом URA.RU рассказал источник в объединении риэлторов Тюменской области. «Девелоперам не выгодно строить то, что они не могут продать. А люди имеют очень ограниченный бюджет в последние два года — я имею в виду обычного покупателя, которого интересует жилье эконом-класса. Три комнаты это практически неподъемно, при стандарте от 70 квадратных метров, на такую ипотеку сейчас не многие решаются», — рассказал URA.RU источник. По данным аналитики федерального агентства «Этажи», за последний год на треть упало количество предложений формата 3+ (с 6,5% в общей доле рынка до 4,1%), а классических трехкомнатных квартир сейчас строят на треть больше, чем в начале 2022 года (доля выросла с 9 до 12% в общей доле рынка). По мнению собеседника URA.RU, в течение 2023 года количество предложений по классическим трехкомнатным квартирам может сократиться минимум вдвое. «Немного можно выправить ситуацию, если ввести плавающий процент по ипотеке в зависимости от площади, но это пока тоже механизм сомнительный», — добавил источник в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что Центробанк и Минстрой пытаются бороться с завышенной стоимостью тюменского жилья. Первые борются с дешевой ипотекой «от застройщика», вторые пытаются сделать доступнее загородную недвижимость.