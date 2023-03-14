Нейросеть на основе текстов сгенерировала фото университета
Нейросеть Dall-E сгенерировала изображения зданий Уральского федерального университета (УрФУ) и студента вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.
«Невероятная технология Dall-E сгенерировала изображения на основе текстовых описаний. Я попросил ее нарисовать Уральский федеральный университет и его студента, и результат меня поразил», — сообщили в пресс-службе УрФУ.
Нейросеть показала как бы на основе текста выглядело здание Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51. Также на фотографиях изображен студент вуза и главный корпус УрФУ на улице Мира, 19.
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