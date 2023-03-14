В УрФУ показали как выглядит университет по мнению нейросети. Фото

15 марта 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Нейросеть на основе текстов сгенерировала фото университета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нейросеть Dall-E сгенерировала изображения зданий Уральского федерального университета (УрФУ) и студента вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. «Невероятная технология Dall-E сгенерировала изображения на основе текстовых описаний. Я попросил ее нарисовать Уральский федеральный университет и его студента, и результат меня поразил», — сообщили в пресс-службе УрФУ. Нейросеть показала как бы на основе текста выглядело здание Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51. Также на фотографиях изображен студент вуза и главный корпус УрФУ на улице Мира, 19. Фото: telegram-канал «УрФУ» Фото: telegram-канал «УрФУ» Фото: telegram-канал «УрФУ» Фото: telegram-канал «УрФУ»

Нейросеть Dall-E сгенерировала изображения зданий Уральского федерального университета (УрФУ) и студента вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. «Невероятная технология Dall-E сгенерировала изображения на основе текстовых описаний. Я попросил ее нарисовать Уральский федеральный университет и его студента, и результат меня поразил», — сообщили в пресс-службе УрФУ. Нейросеть показала как бы на основе текста выглядело здание Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51. Также на фотографиях изображен студент вуза и главный корпус УрФУ на улице Мира, 19.