14 марта 2023

В УрФУ показали как выглядит университет по мнению нейросети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу
Нейросеть на основе текстов сгенерировала фото университета Фото:

Нейросеть Dall-E сгенерировала изображения зданий Уральского федерального университета (УрФУ) и студента вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Невероятная технология Dall-E сгенерировала изображения на основе текстовых описаний. Я попросил ее нарисовать Уральский федеральный университет и его студента, и результат меня поразил», — сообщили в пресс-службе УрФУ.

Нейросеть показала как бы на основе текста выглядело здание Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51. Также на фотографиях изображен студент вуза и главный корпус УрФУ на улице Мира, 19.

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Нейросеть Dall-E сгенерировала изображения зданий Уральского федерального университета (УрФУ) и студента вуза. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. «Невероятная технология Dall-E сгенерировала изображения на основе текстовых описаний. Я попросил ее нарисовать Уральский федеральный университет и его студента, и результат меня поразил», — сообщили в пресс-службе УрФУ. Нейросеть показала как бы на основе текста выглядело здание Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51. Также на фотографиях изображен студент вуза и главный корпус УрФУ на улице Мира, 19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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