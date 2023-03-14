В ХМАО замглавврача поликлиники второй раз обжалует в суде сокращение своей должности

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Няганской городской поликлиники Виталий Пономарев уже второй раз через суд вынужден обжаловать сокращение своей должности. Все это происходит на фоне конфликта с и. о. главврача учреждения Татьяной Колосовой. Об этом URA.RU сообщил сам Пономарев.
По словам Пономарева, противостояние с Колосовой у них началось практически сразу, как она заняла позицию руководителя поликлиники. В итоге, все закончилось возбуждением уголовного дела против замглавврача учреждения. «По собственному желанию я не ушел. Запугать уголовным делом меня не удалось. Тогда Татьяна Колосова [и.о. главврача Няганской поликлиники] мне сказала, что я очень сильно пожалею, и нашла новый способ, как воздействовать на меня. В октябре 2022 года я получил уведомление о сокращении меня в должности. Обоснованием является приказ и. о. главврача „О сокращении численности штата Няганской поликлиники“. Однако уже в декабре 2022 прокуратура города отменила решение. Несмотря на это, Колосова запустила новую процедуру сокращения штата, согласно которой мой последний рабочий день — 22 марта текущего года», — сообщил Пономарев. Он также добавил, что уже подготовил иск в суд, написал обращение в городскую прокуратуру и окружной департамент здравоохранения, чтобы оспорить решение Колосовой.
В пресс-службе депздрава ХМАО на запрос журналиста ответили, что получили обращение Пономарева. Наряду с этим, департамент не наделен полномочиями по отмене приказов о приеме и увольнении сотрудников, принятых медицинскими учреждениями. «Признать их незаконными и отменить может только суд», — прокомментировали в окружном депздраве.
Ранее URA.RU сообщало, что конфликт в руководстве Няганской городской поликлиники длится уже несколько лет. А персонал учреждения даже писал петицию на имя губернатора Югры Наталью Комарову.
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