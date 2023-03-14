Экс-глава челябинского муниципалитета задержан по подозрению в коррупции

Бывшего главу Еманжелинского сельского поселения подозревают в получении взятки в 40 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший глава Еманжелинского сельского поселения (Челябинская область) Олег Бобырев задержан по подозрению в получении взятки от одного из коммерсантов. Как 15 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, на экс-главу завели уголовное дело.

«Бобырев в период с января 2021 года по март 2021 года получил от директора одной из дорожных организаций взятку размером 40 тысяч рублей. За это он должен был помочь коммерсанту заключить контракт на зимнее содержание дорог», — сообщил источник.

По данным URA.RU, Бобырева задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности. Он водворен в изолятор временного содержания.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут дать комментарий после уточнения информации.

Согласно данным сервиса СБИС, Бобырев руководил поселением с марта 2012 года по октябрь 2022 года. До работы в администрации входил в состав учредителей Центра обработки стекла. В сентябре 2012 года он бросил бизнес, а в августе 2014 года компания была ликвидирована.