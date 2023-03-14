14 марта 2023

Из пермской колонии сбежал насильник

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Перед побегом заключенный находился в хоздворе колонии Фото:

Из колонии в Соликамске (Пермский край) сбежал многократно судимый заключенный. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ural Mash».

«Сбежавшему из ИК-1 заключенному 60 лет, он неоднократно судим за различные преступления, в том числе мошенничество, изнасилования и похищение людей», — говорится в посте. Последний срок преступник отбывал за похищение и изнасилование женщины, которое совершил в 2012 году. До выхода из колонии мужчине оставалось два года.

По информации telegram-канала, сбежал заключенный в тот момент, когда находился в хоздворе колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

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Из колонии в Соликамске (Пермский край) сбежал многократно судимый заключенный. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ural Mash». «Сбежавшему из ИК-1 заключенному 60 лет, он неоднократно судим за различные преступления, в том числе мошенничество, изнасилования и похищение людей», — говорится в посте. Последний срок преступник отбывал за похищение и изнасилование женщины, которое совершил в 2012 году. До выхода из колонии мужчине оставалось два года. По информации telegram-канала, сбежал заключенный в тот момент, когда находился в хоздворе колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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