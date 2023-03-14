Из пермской колонии сбежал насильник

15 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Перед побегом заключенный находился в хоздворе колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из колонии в Соликамске (Пермский край) сбежал многократно судимый заключенный. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ural Mash». «Сбежавшему из ИК-1 заключенному 60 лет, он неоднократно судим за различные преступления, в том числе мошенничество, изнасилования и похищение людей», — говорится в посте. Последний срок преступник отбывал за похищение и изнасилование женщины, которое совершил в 2012 году. До выхода из колонии мужчине оставалось два года. По информации telegram-канала, сбежал заключенный в тот момент, когда находился в хоздворе колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

Из колонии в Соликамске (Пермский край) сбежал многократно судимый заключенный. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ural Mash». «Сбежавшему из ИК-1 заключенному 60 лет, он неоднократно судим за различные преступления, в том числе мошенничество, изнасилования и похищение людей», — говорится в посте. Последний срок преступник отбывал за похищение и изнасилование женщины, которое совершил в 2012 году. До выхода из колонии мужчине оставалось два года. По информации telegram-канала, сбежал заключенный в тот момент, когда находился в хоздворе колонии. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.