Пермский губернатор Махонин запланировал новую заграничную командировку после посещения Индии

Губернатор Пермского края после Индии отправится в рабочую командировку в Турцию

15 марта 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин в Турции посетит международную промышленную выставку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края после командировки в Индию впервые посетит Турцию с рабочим визитом. Совместно с пермскими бизнесменами глава примет участие в международной выставке и проведет ряд встреч с представителями турецкой промышленности. Об этом сообщает портал «В курсе.ру», ссылаясь на собственный источник. «Делегация Пермского края во главе с Махониным впервые посетит Турцию. Семь прикамских предприятий примут участие в 16-й международной выставке PETROLIUM Istanbul (специализированная выставка в области энергетики, нефтепродуктов, топлива). Делегация проведет серию рабочих встреч с нефте-газовыми компаниями Турции, направленные на развитие двусторонней промкооперации», — сообщает собеседник портала. Также в планах делегации из Пермского края знакомство с опытом работы Стамбульской свободной промышленной экономической зоны. На этой неделе Махонин, совместно с представителями промышленности и бизнеса, отправился в Индию. Рабочая поездка предполагает серию встреч, «направленных на развитие партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями», указано на сайте правительства Прикамья.

Губернатор Пермского края после командировки в Индию впервые посетит Турцию с рабочим визитом. Совместно с пермскими бизнесменами глава примет участие в международной выставке и проведет ряд встреч с представителями турецкой промышленности. Об этом сообщает портал «В курсе.ру», ссылаясь на собственный источник. «Делегация Пермского края во главе с Махониным впервые посетит Турцию. Семь прикамских предприятий примут участие в 16-й международной выставке PETROLIUM Istanbul (специализированная выставка в области энергетики, нефтепродуктов, топлива). Делегация проведет серию рабочих встреч с нефте-газовыми компаниями Турции, направленные на развитие двусторонней промкооперации», — сообщает собеседник портала. Также в планах делегации из Пермского края знакомство с опытом работы Стамбульской свободной промышленной экономической зоны. На этой неделе Махонин, совместно с представителями промышленности и бизнеса, отправился в Индию. Рабочая поездка предполагает серию встреч, «направленных на развитие партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями», указано на сайте правительства Прикамья.