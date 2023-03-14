Пермский губернатор Махонин запланировал новую заграничную командировку после посещения Индии

Губернатор Пермского края после командировки в Индию впервые посетит Турцию с рабочим визитом. Совместно с пермскими бизнесменами глава примет участие в международной выставке и проведет ряд встреч с представителями турецкой промышленности. Об этом сообщает портал «В курсе.ру», ссылаясь на собственный источник.
«Делегация Пермского края во главе с Махониным впервые посетит Турцию. Семь прикамских предприятий примут участие в 16-й международной выставке PETROLIUM Istanbul (специализированная выставка в области энергетики, нефтепродуктов, топлива). Делегация проведет серию рабочих встреч с нефте-газовыми компаниями Турции, направленные на развитие двусторонней промкооперации», — сообщает собеседник портала.
Также в планах делегации из Пермского края знакомство с опытом работы Стамбульской свободной промышленной экономической зоны. На этой неделе Махонин, совместно с представителями промышленности и бизнеса, отправился в Индию. Рабочая поездка предполагает серию встреч, «направленных на развитие партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями», указано на сайте правительства Прикамья.
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