Роструд заставил крупнейшего застройщика Нижневартовска погасить долги по зарплате

15 марта 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Предприятие задолжало работникам за январь более 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейшего застройщика Нижневартовска — компанию «Нижневартовскстройдеталь», заставили выплатить долги по зарплате своим работникам. Предприятие задолжало за январь 2023 года более 20 млн рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции по ХМАО. «Благодаря действиям Гострудинспекции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ликвидирована задолженность по выплате заработной платы 439 работникам ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ в сумме 20 млн 217 тысяч рублей. Напомним, задолженность за январь настоящего года была выявлена Гострудинспекцией в ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ (ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий) при проведении надзорной (контрольной) деятельности», — говорится на сайте ведомства. Работодателю выдали предписание за нарушение и привлекли к административной ответственности. Сейчас задолженность ликвидировали. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура наказала «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. Ведомство обнаружило, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей.

Крупнейшего застройщика Нижневартовска — компанию «Нижневартовскстройдеталь», заставили выплатить долги по зарплате своим работникам. Предприятие задолжало за январь 2023 года более 20 млн рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции по ХМАО. «Благодаря действиям Гострудинспекции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ликвидирована задолженность по выплате заработной платы 439 работникам ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ в сумме 20 млн 217 тысяч рублей. Напомним, задолженность за январь настоящего года была выявлена Гострудинспекцией в ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ (ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий) при проведении надзорной (контрольной) деятельности», — говорится на сайте ведомства. Работодателю выдали предписание за нарушение и привлекли к административной ответственности. Сейчас задолженность ликвидировали. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура наказала «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. Ведомство обнаружило, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей.