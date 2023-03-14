14 марта 2023

Роструд заставил крупнейшего застройщика Нижневартовска погасить долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие задолжало работникам за январь более 20 млн рублей Фото:

Крупнейшего застройщика Нижневартовска — компанию «Нижневартовскстройдеталь», заставили выплатить долги по зарплате своим работникам. Предприятие задолжало за январь 2023 года более 20 млн рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции по ХМАО.

«Благодаря действиям Гострудинспекции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ликвидирована задолженность по выплате заработной платы 439 работникам ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ в сумме 20 млн 217 тысяч рублей. Напомним, задолженность за январь настоящего года была выявлена Гострудинспекцией в ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ (ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий) при проведении надзорной (контрольной) деятельности», — говорится на сайте ведомства.

Работодателю выдали предписание за нарушение и привлекли к административной ответственности. Сейчас задолженность ликвидировали.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура наказала «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. Ведомство обнаружило, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей.

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Крупнейшего застройщика Нижневартовска — компанию «Нижневартовскстройдеталь», заставили выплатить долги по зарплате своим работникам. Предприятие задолжало за январь 2023 года более 20 млн рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции по ХМАО. «Благодаря действиям Гострудинспекции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ликвидирована задолженность по выплате заработной платы 439 работникам ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ в сумме 20 млн 217 тысяч рублей. Напомним, задолженность за январь настоящего года была выявлена Гострудинспекцией в ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ (ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий) при проведении надзорной (контрольной) деятельности», — говорится на сайте ведомства. Работодателю выдали предписание за нарушение и привлекли к административной ответственности. Сейчас задолженность ликвидировали. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура наказала «Нижневартовскстройдеталь» из-за задержки зарплаты. Ведомство обнаружило, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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