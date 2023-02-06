Прокуратура наказала крупного застройщика из ХМАО из-за задержки зарплаты

07 февраля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Прокуратура завела на руководителя «Нижневартовскстройдетали» административное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) провела проверку в компании «Нижневартовскстройдеталь» и обнаружила, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей. Пресс-служба ведомства сообщила, что на руководителя организации завели административное дело. «В отношении виновного должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении. В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. После прокурорской проверки сотрудникам «Нижневартовскстройдетали» выплатили заработную плату. Работники предприятия подтвердили, что на карты пришла оплата за ноябрь. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. После публикации на нашем сайте прокуратура Нижневартовска начала проверку на предприятии.

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) провела проверку в компании «Нижневартовскстройдеталь» и обнаружила, что предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за ноябрь в размере 15 млн рублей. Пресс-служба ведомства сообщила, что на руководителя организации завели административное дело. «В отношении виновного должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении. В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. После прокурорской проверки сотрудникам «Нижневартовскстройдетали» выплатили заработную плату. Работники предприятия подтвердили, что на карты пришла оплата за ноябрь. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. После публикации на нашем сайте прокуратура Нижневартовска начала проверку на предприятии.