14 марта 2023

Свердловских металлургов позвали работать в Африку

Власти Зимбабве предложили Свердловской области совместный проект
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралхиммаш. Екатеринбург, промышленность, металлургия, промышленное предприятие, изделие, завод, цех обработки высоким давлением
Зимбабве хочет наладить сотрудничество в сфере промышленности со Свердловской областью Фото:

Власти Зимбабве (государство в южной части африканского континента) хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. О планах рассказал спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

«Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки», — цитирует РИА «Новости» Мутсвангва.

Власти Зимбабве рассматривают разные форматы сотрудничества. В частности, строительство завода, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. «Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки», — отметил Мутсвангва.

Свердловская область после введения санкций со стороны Евросоюза переориентировалась на заказчиков из дружественных стран. Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году.

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Власти Зимбабве (государство в южной части африканского континента) хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. О планах рассказал спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. «Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки», — цитирует РИА «Новости» Мутсвангва. Власти Зимбабве рассматривают разные форматы сотрудничества. В частности, строительство завода, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. «Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки», — отметил Мутсвангва. Свердловская область после введения санкций со стороны Евросоюза переориентировалась на заказчиков из дружественных стран. Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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