Свердловских металлургов позвали работать в Африку

Власти Зимбабве (государство в южной части африканского континента) хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. О планах рассказал спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
«Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки», — цитирует РИА «Новости» Мутсвангва.
Власти Зимбабве рассматривают разные форматы сотрудничества. В частности, строительство завода, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. «Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки», — отметил Мутсвангва.
Свердловская область после введения санкций со стороны Евросоюза переориентировалась на заказчиков из дружественных стран. Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году.
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