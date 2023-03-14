Тюменские власти хотят избавиться от объектов культурного наследия

Тюменские власти готовятся продать два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени

На аукцион хотят выставить объекты культурного наследия в Тобольске и Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Тюменской области готовится продать два объекта культурного наследия регионального значения, так как они бесполезны для властей — «Магазин Г.Н. Константинова» в Тобольске и дом постройки XIX века в Тюмени. Соответствующие изменения в план приватизации госимущества предлагает внести департамент имущественных отношений области.

«Предлагается дополнить прогнозный план приватизации госимущества на 2023 год объектами, не востребованными для реализации полномочий Тюменской области. В частности, объектами культурного наследия регионального значения — „Магазин Г.Н. Константинова“ (Тобольск) и „Жилой дом“ (Тюмень)», — следует из проекта постановления правительства, разработанного депимущества региона.

«Магазин Г.Н. Константинова» находится в историческом центре Тобольска. В 2022 году власти объявили тендер на работы по сохранению здания. Его выиграла компания «Сибспецстройреставрация», на сумму в 2,1 млн рублей. В конце декабря прошлого года работы были завершены и оплачены.

Что до «Жилого дома», расположенного в Тюмени, то он был построен в конце XIX века, «для житья священнослужителей» Спасской церкви. Здание находится на улице Челюскинцев.