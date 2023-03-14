Тюменка пыталась незаконно вывезти за границу 90 тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Тюмени грозит штраф в 1 млн 350 тыс. долларов за попытку незаконного вывоза валюты в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС России. Женщина была задержана в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра. Она собиралась улететь в Ташкент.

«Тюменские таможенники в аэропорту Рощино задержали гражданку России, которая пыталась пересечь „зеленый“ коридор с мешком валюты в рюкзаке. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади, инспекторы нашли прошитый х/б мешок с пачками стодолларовых купюр. Всего — 90 тыс. долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств в крупном размере. Россиянке грозит штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных средств», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления ФТС России.

Женщина также может быть наказана лишением свободы на срок до четырех лет. Материалы уголовного дела направлены для расследования в региональное управление ФСБ России по Тюменской области.