14 марта 2023

Тюменке грозит штраф в миллион долларов за попытку вывоза валюты за границу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка пыталась незаконно вывезти за границу 90 тысяч долларов Фото:

Жительнице Тюмени грозит штраф в 1 млн 350 тыс. долларов за попытку незаконного вывоза валюты в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС России. Женщина была задержана в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра. Она собиралась улететь в Ташкент.

«Тюменские таможенники в аэропорту Рощино задержали гражданку России, которая пыталась пересечь „зеленый“ коридор с мешком валюты в рюкзаке. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади, инспекторы нашли прошитый х/б мешок с пачками стодолларовых купюр. Всего — 90 тыс. долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств в крупном размере. Россиянке грозит штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных средств», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления ФТС России.

Женщина также может быть наказана лишением свободы на срок до четырех лет. Материалы уголовного дела направлены для расследования в региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

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Жительнице Тюмени грозит штраф в 1 млн 350 тыс. долларов за попытку незаконного вывоза валюты в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС России. Женщина была задержана в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра. Она собиралась улететь в Ташкент. «Тюменские таможенники в аэропорту Рощино задержали гражданку России, которая пыталась пересечь „зеленый“ коридор с мешком валюты в рюкзаке. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади, инспекторы нашли прошитый х/б мешок с пачками стодолларовых купюр. Всего — 90 тыс. долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств в крупном размере. Россиянке грозит штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных средств», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления ФТС России. Женщина также может быть наказана лишением свободы на срок до четырех лет. Материалы уголовного дела направлены для расследования в региональное управление ФСБ России по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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