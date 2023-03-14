Карельская компания обещает жителям ХМАО 500 тысяч рублей за сбор ягод

15 марта 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО предлагают заплатить за бронирование вакансии сборщика ягод Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Ягоды Карелии» открыла в ХМАО платные вакансии сборщиков лесных ягод на летний сезон 2023 года. Работодатель сообщил агентству URA.RU, что за лето можно заработать до 500 тысяч рублей. «За сезон можно заработать до 500 тысяч рублей. Бронирование места в наборе на вакансию — 2900 рублей с человека, количество мест ограничено», — сообщил представитель компании. За сбор килограмма ягод установлены фиксированные тарифы: морошка — до 400 рублей за кг, черника — до 180 рублей, брусника — до 80 рублей. За сбор килограмма грибов платят от 30 до 250 рублей — в зависимости от вида и сорта. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин. Для работы можно выбрать одно из пяти мест в Карелии, среди которых Костомукша, Муезерский, Пяозерский, Пикша, Суоярви, Питкяранта, Олонец. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают отправиться на заработки в Карелию. За сезонный сбор ягод работникам обещают платить до 350 тысяч рублей.

Компания «Ягоды Карелии» открыла в ХМАО платные вакансии сборщиков лесных ягод на летний сезон 2023 года. Работодатель сообщил агентству URA.RU, что за лето можно заработать до 500 тысяч рублей. «За сезон можно заработать до 500 тысяч рублей. Бронирование места в наборе на вакансию — 2900 рублей с человека, количество мест ограничено», — сообщил представитель компании. За сбор килограмма ягод установлены фиксированные тарифы: морошка — до 400 рублей за кг, черника — до 180 рублей, брусника — до 80 рублей. За сбор килограмма грибов платят от 30 до 250 рублей — в зависимости от вида и сорта. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин. Для работы можно выбрать одно из пяти мест в Карелии, среди которых Костомукша, Муезерский, Пяозерский, Пикша, Суоярви, Питкяранта, Олонец. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают отправиться на заработки в Карелию. За сезонный сбор ягод работникам обещают платить до 350 тысяч рублей.