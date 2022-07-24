Жителям ХМАО обещают платить 350 тысяч за сбор ягод в Карелии

Жителям ХМАО предлагают отправиться на заработки в Карелию. За сезонный сбор ягод работникам обещают платить до 350 тысяч рублей. Объявление о работе опубликовали на сайте Avito.
«Компания „Ягоды Карелии“ предлагает сезонную работу — сбор ягод в Карелии. Доход до 7 тысяч рублей в день и до 300-350 тысяч рублей за сезон. Приглашаем на сезон 2022. Мужчины и женщины без ограничений по возрасту», — говорится в объявлении.
По словам работодателя, сезон сбора продлится до октября. Вахтовикам придется собирать в лесу морошку, чернику, бруснику и грибы. «Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили», — добавляет автор объявления.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сборщикам кедровых шишек готовы платить 300 тысяч рублей. По словам предпринимателя, на такой работе в прошлом сезоне люди зарабатывали миллионы рублей.
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