Президентская академия готовит проект образовательного хаба в Екатеринбурге

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В уральской столице обсудили проект образовательного хаба Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с представителями Уральского института управления — филиала РАНХиГС (Екатеринбург) и обсудил проект создания образовательного хаба. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства.

«На базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС с 2023 году будет действовать Уральский хаб. Структура охватит все регионы УрФО, а также Республику Коми и Пермский край. Хаб должен обеспечить единое качество образования в регионах», — сказано в сообщении пресс-службы.

В совещании приняли участие директор по региональному развитию департамента региональной политики РАНХиГС Александр Смекалин, директор Уральского института управления Олег Гущин, глава Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко и руководитель Курганского филиала Валерий Яхонтов. «Выпускники академии обладают необходимыми современному руководителю компетенциями. Способны обеспечить реализацию национальных проектов. Создать условия для стратегического прорыва по ключевым направлениям развития России», — приводит слова полпреда Якушева пресс-служба.

Образовательный хаб — это площадка, интегрирующая инновационные образовательные практики и подходы в формате программ дополнительного образования. Это делается для конструирования образовательных треков горожан и обучения специалистов организаций города.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с представителями Уральского института управления — филиала РАНХиГС (Екатеринбург) и обсудил проект создания образовательного хаба. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. «На базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС с 2023 году будет действовать Уральский хаб. Структура охватит все регионы УрФО, а также Республику Коми и Пермский край. Хаб должен обеспечить единое качество образования в регионах», — сказано в сообщении пресс-службы. В совещании приняли участие директор по региональному развитию департамента региональной политики РАНХиГС Александр Смекалин, директор Уральского института управления Олег Гущин, глава Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко и руководитель Курганского филиала Валерий Яхонтов. «Выпускники академии обладают необходимыми современному руководителю компетенциями. Способны обеспечить реализацию национальных проектов. Создать условия для стратегического прорыва по ключевым направлениям развития России», — приводит слова полпреда Якушева пресс-служба. Образовательный хаб — это площадка, интегрирующая инновационные образовательные практики и подходы в формате программ дополнительного образования. Это делается для конструирования образовательных треков горожан и обучения специалистов организаций города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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