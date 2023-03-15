Заразиться сибирской язвой можно при поедании мяса больного животного или если порезаться при его нарезании. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«В местах заражения [сибирской язвой] скот может поедать траву, тем самым заразиться язвой. <…> Люди заражаются, поедая мясо этих животных», — объяснил Геннадий Онищенко в интервью Пятому каналу. Также он подчеркнул, что заболеть можно и при случайном порезе, разделывая животное.
Врач уточнил, что сибирская язва лечится антибиотиками, но только при условии, что болезнь была обнаружена вовремя. Предотвратить же можно специальной вакциной. При поедании недоваренного мяса у человека развивается кишечная форма сибирской язвы. Она может привести к сепсису (дисфункция внутренних органов — прим. URA.RU).
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Пермском крае был обнаружен сибиреязвенный могильник. Причем захоронение не было ограждено.
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