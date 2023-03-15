В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с мертвыми родителями

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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу Фото:

В екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.

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В екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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