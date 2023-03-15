В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с мертвыми родителями

В екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
«Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.
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