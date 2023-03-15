В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с мертвыми родителями

15 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.

В екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших. По предварительной информации, криминала нет», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.