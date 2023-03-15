Свердловский омбудсмен рассказал, что будет с детьми, найденными в квартире с двумя трупами

Детьми, которых обнаружили в одной из квартир Екатеринбурга рядом с трупами мужчины и женщины, займутся органы опеки и сотрудники ПДН. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Органы опеки, сотрудники ПДН займутся этим делом. В зависимости от состояния детей будет принято решение о помещении их в реабилитационный центр», — рассказал Мороков.
По словам омбудсмена, силовики займутся поиском родственников найденных детей. В случае, если кроме погибших у них никого не осталось, будет подниматься вопрос о помещении детей в социально-реабилитационный центр.
Мороков также добавил, что в настоящее время дети находятся в безопасности. С ними проводится работа.
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