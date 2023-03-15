Зеленский потребовал усилить давление на Россию

16 марта 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ во всех аспектах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Надо постоянно усиливать давление <…> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <…> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года с целью защиты населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После начала СВО многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. А также ввели многочисленные антироссийские санкции, однако, по данным издания New York Times, РФ устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля.

Необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Надо постоянно усиливать давление <…> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <…> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года с целью защиты населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После начала СВО многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. А также ввели многочисленные антироссийские санкции, однако, по данным издания New York Times, РФ устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля.