15 марта 2023

Зеленский потребовал усилить давление на Россию

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский призвал усилить давление на РФ во всех аспектах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Надо постоянно усиливать давление <…> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <…> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале.

Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года с целью защиты населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После начала СВО многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. А также ввели многочисленные антироссийские санкции, однако, по данным издания New York Times, РФ устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля.

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Необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Надо постоянно усиливать давление <…> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <…> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года с целью защиты населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После начала СВО многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. А также ввели многочисленные антироссийские санкции, однако, по данным издания New York Times, РФ устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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