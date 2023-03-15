Зеленский потребовал усилить давление на Россию

Необходимо непрерывно усиливать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Надо постоянно усиливать давление <…> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <…> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале.
Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля 2022 года с целью защиты населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После начала СВО многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. А также ввели многочисленные антироссийские санкции, однако, по данным издания New York Times, РФ устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля.
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