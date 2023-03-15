15 марта 2023

Коммунальщики отключат холодную воду в закрытом свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, кран, раковина, уборная, мытье рук
Воды не будет с 13:30 до 16:30 Фото:

В Лесном (Свердловская область) отключат подачу холодной воды на три часа из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании «РИР-Лесной».

«Для устранения аварии на одном из водоводов, идущих от резервуаров чистой воды на горе Липовая, в городе Лесном будет отключена подача холодной воды», — сообщили в пресс-службе «РИР-Лесной». Работы будут проводиться 16 марта с 13:30 до 16:30.

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В Лесном (Свердловская область) отключат подачу холодной воды на три часа из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании «РИР-Лесной». «Для устранения аварии на одном из водоводов, идущих от резервуаров чистой воды на горе Липовая, в городе Лесном будет отключена подача холодной воды», — сообщили в пресс-службе «РИР-Лесной». Работы будут проводиться 16 марта с 13:30 до 16:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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