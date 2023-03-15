Коммунальщики отключат холодную воду в закрытом свердловском городе

Воды не будет с 13:30 до 16:30
В Лесном (Свердловская область) отключат подачу холодной воды на три часа из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании «РИР-Лесной».
«Для устранения аварии на одном из водоводов, идущих от резервуаров чистой воды на горе Липовая, в городе Лесном будет отключена подача холодной воды», — сообщили в пресс-службе «РИР-Лесной». Работы будут проводиться 16 марта с 13:30 до 16:30.
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