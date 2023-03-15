Самолет из-за задержки вылетит только в 8:10
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс N4-502 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 16 марта в 6:50, однако из-за задержки теперь вылетит только в 8:10, следует из данных на онлай-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
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