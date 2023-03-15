15 марта 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
Самолет из-за задержки вылетит только в 8:10 Фото:

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс N4-502 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 16 марта в 6:50, однако из-за задержки теперь вылетит только в 8:10, следует из данных на онлай-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс N4-502 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 16 марта в 6:50, однако из-за задержки теперь вылетит только в 8:10, следует из данных на онлай-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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