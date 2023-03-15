15 марта 2023

Силовики задержали сбежавшего из пермской колонии насильника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Сбежавший из колонии мужчина задержан и помещен под стражу Фото:

Сбежавший из пермской колонии насильник задержан в Березниках. Сейчас 60-летний мужчина находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ГУФСИН.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермском краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Сейчас ему грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Сбежавший из пермской колонии насильник задержан в Березниках. Сейчас 60-летний мужчина находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ГУФСИН. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермском краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Сейчас ему грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...