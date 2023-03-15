Силовики задержали сбежавшего из пермской колонии насильника

Сбежавший из колонии мужчина задержан и помещен под стражу
Сбежавший из пермской колонии насильник задержан в Березниках. Сейчас 60-летний мужчина находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ГУФСИН.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермском краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Сейчас ему грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.
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