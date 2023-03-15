В ДТП на курганской трассе грузовик вылетел с дороги. Видео

16 марта 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

На курганской трассе произошло ДТП с грузовиком Фото: Денис Моргунов © URA.RU На федеральной трассе «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Видео с места аварии URA.RU прислали очевидцы. «На трассе „Иртыш“ между Варгаши и Лебяжьем грузовая арба вылетела с дороги», — рассказали читатели портала. На кадрах видны несколько грузовиков. Одна из машин с полуприцепом находится в кювете. Проезжающим мимо места аварии машинам приходится двигаться с пониженной скоростью из-за устранения последствий ДТП. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД области. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП на территории Варгашинского округа с участием грузового транспорта произошло 15 марта. Пострадавших в аварии не было. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыли для движения пассажирского транспорта федеральную трассу «Иртыш». Ограничения вводили из-за сложных погодных условий.

На федеральной трассе «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Видео с места аварии URA.RU прислали очевидцы. «На трассе „Иртыш“ между Варгаши и Лебяжьем грузовая арба вылетела с дороги», — рассказали читатели портала. На кадрах видны несколько грузовиков. Одна из машин с полуприцепом находится в кювете. Проезжающим мимо места аварии машинам приходится двигаться с пониженной скоростью из-за устранения последствий ДТП. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД области. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП на территории Варгашинского округа с участием грузового транспорта произошло 15 марта. Пострадавших в аварии не было. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыли для движения пассажирского транспорта федеральную трассу «Иртыш». Ограничения вводили из-за сложных погодных условий.