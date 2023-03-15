На федеральной трассе «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Видео с места аварии URA.RU прислали очевидцы.
«На трассе „Иртыш“ между Варгаши и Лебяжьем грузовая арба вылетела с дороги», — рассказали читатели портала.
На кадрах видны несколько грузовиков. Одна из машин с полуприцепом находится в кювете. Проезжающим мимо места аварии машинам приходится двигаться с пониженной скоростью из-за устранения последствий ДТП.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД области. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП на территории Варгашинского округа с участием грузового транспорта произошло 15 марта. Пострадавших в аварии не было.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыли для движения пассажирского транспорта федеральную трассу «Иртыш». Ограничения вводили из-за сложных погодных условий.
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