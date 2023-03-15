15 марта 2023

В ДТП на курганской трассе грузовик вылетел с дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской трассе произошло ДТП с грузовиком Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Видео с места аварии URA.RU прислали очевидцы.

«На трассе „Иртыш“ между Варгаши и Лебяжьем грузовая арба вылетела с дороги», — рассказали читатели портала.

На кадрах видны несколько грузовиков. Одна из машин с полуприцепом находится в кювете. Проезжающим мимо места аварии машинам приходится двигаться с пониженной скоростью из-за устранения последствий ДТП.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД области. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП на территории Варгашинского округа с участием грузового транспорта произошло 15 марта. Пострадавших в аварии не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыли для движения пассажирского транспорта федеральную трассу «Иртыш». Ограничения вводили из-за сложных погодных условий.

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На федеральной трассе «Иртыш» в Варгашинском округе (Курганская область) грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в кювет. Видео с места аварии URA.RU прислали очевидцы. «На трассе „Иртыш“ между Варгаши и Лебяжьем грузовая арба вылетела с дороги», — рассказали читатели портала. На кадрах видны несколько грузовиков. Одна из машин с полуприцепом находится в кювете. Проезжающим мимо места аварии машинам приходится двигаться с пониженной скоростью из-за устранения последствий ДТП. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД области. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП на территории Варгашинского округа с участием грузового транспорта произошло 15 марта. Пострадавших в аварии не было. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыли для движения пассажирского транспорта федеральную трассу «Иртыш». Ограничения вводили из-за сложных погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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