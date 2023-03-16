Politico: более ста тысяч солдат ВСУ погибли в ходе спецоперации

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Многих бойцов ВСУ теряют в Бахмуте, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За год российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч бойцов, включая самых опытных военных. Об этом написали в издании Politico со ссылкой на официальные лица в США.

«По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длившемся год, погибло более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — написали в издании. Также в материале отметили, что многих бойцов ВСУ теряют в боях за Бахмут (Артемовск).

Ранее газета El País писала о том, что Украина потеряла десятки тысяч военных в ходе конфликта с Россией. Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку живой силы, передает RT. Кроме того, Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные медики наблюдают потери, ранее не виданные НАТО, пишет деловое издание «Взгляд».

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За год российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч бойцов, включая самых опытных военных. Об этом написали в издании Politico со ссылкой на официальные лица в США. «По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длившемся год, погибло более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — написали в издании. Также в материале отметили, что многих бойцов ВСУ теряют в боях за Бахмут (Артемовск). Ранее газета El País писала о том, что Украина потеряла десятки тысяч военных в ходе конфликта с Россией. Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку живой силы, передает RT. Кроме того, Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные медики наблюдают потери, ранее не виданные НАТО, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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