Politico: более ста тысяч солдат ВСУ погибли в ходе спецоперации

16 марта 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Многих бойцов ВСУ теряют в Бахмуте, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За год российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч бойцов, включая самых опытных военных. Об этом написали в издании Politico со ссылкой на официальные лица в США. «По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длившемся год, погибло более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — написали в издании . Также в материале отметили, что многих бойцов ВСУ теряют в боях за Бахмут (Артемовск). Ранее газета El País писала о том, что Украина потеряла десятки тысяч военных в ходе конфликта с Россией. Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку живой силы, передает RT. Кроме того, Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные медики наблюдают потери, ранее не виданные НАТО, пишет деловое издание «Взгляд».

За год российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч бойцов, включая самых опытных военных. Об этом написали в издании Politico со ссылкой на официальные лица в США. «По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длившемся год, погибло более ста тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — написали в издании. Также в материале отметили, что многих бойцов ВСУ теряют в боях за Бахмут (Артемовск). Ранее газета El País писала о том, что Украина потеряла десятки тысяч военных в ходе конфликта с Россией. Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку живой силы, передает RT. Кроме того, Times опубликовало материал, в котором говорится, что украинские военные медики наблюдают потери, ранее не виданные НАТО, пишет деловое издание «Взгляд».