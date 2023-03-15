15 марта 2023

ФСБ задержала высокопоставленного челябинского налоговика

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Дмитрий Жабреев проведет в СИЗО два месяца Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 16 марта налоговика отправили в СИЗО.

«Суд учел позицию прокурора. Обвиняемого отправили в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 15 мая», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

По данным URA.RU, Жабреева задержали 15 марта. За денежное вознаграждение он предоставлял третьим лицам сведения, составляющие налоговую и банковскую тайну. Ночь налоговик провел в ИВС.

Также был задержан отец Жабреева. По версии следствия, он выступал в качестве посредника при передаче денег от «клиентов» сыну.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ИФНС по Челябинской области. Там на звонок корреспондента не ответили. В ИФНС по Советскому району Челябинска получить оперативный комментарий не удалось.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 16 марта налоговика отправили в СИЗО. «Суд учел позицию прокурора. Обвиняемого отправили в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 15 мая», — сообщили URA.RU в прокуратуре. По данным URA.RU, Жабреева задержали 15 марта. За денежное вознаграждение он предоставлял третьим лицам сведения, составляющие налоговую и банковскую тайну. Ночь налоговик провел в ИВС. Также был задержан отец Жабреева. По версии следствия, он выступал в качестве посредника при передаче денег от «клиентов» сыну. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ИФНС по Челябинской области. Там на звонок корреспондента не ответили. В ИФНС по Советскому району Челябинска получить оперативный комментарий не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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