ФСБ задержала высокопоставленного челябинского налоговика

Дмитрий Жабреев проведет в СИЗО два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 16 марта налоговика отправили в СИЗО.

«Суд учел позицию прокурора. Обвиняемого отправили в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 15 мая», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

По данным URA.RU, Жабреева задержали 15 марта. За денежное вознаграждение он предоставлял третьим лицам сведения, составляющие налоговую и банковскую тайну. Ночь налоговик провел в ИВС.

Также был задержан отец Жабреева. По версии следствия, он выступал в качестве посредника при передаче денег от «клиентов» сыну.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ИФНС по Челябинской области. Там на звонок корреспондента не ответили. В ИФНС по Советскому району Челябинска получить оперативный комментарий не удалось.